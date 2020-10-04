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Kültür - Sanat Edirne’ye “Mimar Sinan ve Eserleri Müzesi” kurulacak
Kültür - Sanat

Edirne’ye “Mimar Sinan ve Eserleri Müzesi” kurulacak

Edirne’de, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Peykler Medresesi’nde, restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından “Mimar Sinan ve Eserleri Müzesi” kurulacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:59:00 -
Edirne’ye “Mimar Sinan ve Eserleri Müzesi” kurulacak

Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğinde kurulacak müze için FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suphi Saatçi başkanlığında heyet oluşturuldu. Saatçi, yaptığı eserlerle dünya mimarlık tarihinde büyük izler bırakmış Mimar Sinan’ın adının Edirne’de yaşatılacağını söyledi. Peykler Medresesinin özgün bölümlerinin korunarak müze işlevi verileceğini anlatan Saatçi, “Fatih Sultan Mehmet, eğitim gördüğü Saatli Medrese’nin yanına Peykler Medresesi’ni yaptırmış. Bu medresenin müze olarak değerlendirilmesi hem Mimar Sinan’a hem Edirne’ye çok yakışır. Güzel bir restorasyondan sonra başarılı bir tefriş çalışmasıyla güzel bir müze ortaya çıkartılacak. Yapının özgün bölümleri korunarak hem odalarda hem avluda düzenlemeler yapılacak” dedi.

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