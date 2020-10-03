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Aktüel Edirne'nin köylerinde çocukların sağlıklı oyun alanları artıyor
Aktüel

Edirne'nin köylerinde çocukların sağlıklı oyun alanları artıyor

Köylerde 225 oyun ile 185 kondisyon grubu hizmete alınacak -Vali Ekrem Canalp: - "Oyun oynamak her çocuğun ihtiyacıdır ve hayatı oyun oynayarak öğrenirler. Onların güvenilir alanlarda oynaması, spor yapması, gelişimlerine de önemli katkı sağlayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:10:48 -
Edirne'nin köylerinde çocukların sağlıklı oyun alanları artıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda oynamalarını sağlamak için merkez ve köylerine çocuk oyun parkları kuruldu.

Edirne Valiliği köylerin alt yapılarını tamamlarken köyde yaşayan çocukları da unutmadı.

Özellikle oyun parkı bulunmayan köylerden başlayarak çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla salıncak, kaydırak, tahterevalli ve dönenceden oluşan oyun parkları oluşturuldu.

Parkların zemini, çocukların güvenliği de düşünülerek kumla kaplandı.

Vali Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne merkeze bağlı köylerde bazı altyapı çalışmalarını tamamlarken, çocukları da unutmadıklarını söyledi.

Edirne merkez ve ilçelere bağlı köylere 95 oyun parkı, 72 de kondisyon aletleri grubu kurulumunun tamamlandığını ve çalışmalar bitirildiğinde toplam 225 oyun, 185 kondisyon grubunun hizmete alınacağını vurgulayan Vali Canalp, "Köylerde yaşayan çocuklarımızı ve ailelerini de unutmamak gerekir. Onların da hoşça vakit geçireceği yerler yapmak bizim görevimiz. Oyun oynamak her çocuğun ihtiyacıdır ve hayatı oyun oynayarak öğrenirler. Onların güvenilir alanlarda oynaması, spor yapması, gelişimlerine de önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Hasanağa Köyü Muhtarı Mehmet Üstün ve Yenikadın Köyü Muhtarı Şefket Akkurt ise köylerine oyun parkı yapılmasından çocukların mutlu olduğunu dile getirdi.

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