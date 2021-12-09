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Yerel Edirneliler şaştı kaldı: Göle dönen sokakta ağ atıp balık tuttu!
Yerel

Edirneliler şaştı kaldı: Göle dönen sokakta ağ atıp balık tuttu!

Edirne’de yağmurda sokakların göle dönmesine tepki göstermek isteyen vatandaş ilgnç bir yöntem seçti. Vatandaş caddeye balık ağı atıp, balık tutmak istedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:33:00 -
Edirneliler şaştı kaldı: Göle dönen sokakta ağ atıp balık tuttu!

Edirne'nin Kocasinan Mahallesinde etkili olan yağışlar sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Göle dönen yollarda alt yapı soruna değinmek için Zekeriya Kurt isimli bir vatandaş, göle dönen caddeye balık ağı atarak tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına kaydederek, ‘rasgele' dedi.

Vatandaşlar, alt yapı sorunundan dolayı her yıl kış aylarından caddelerin göle döndüğünü ve Edirne Belediye'nin alt yapı konusunda yeterli çalışma yapmadığını öne sürdü.

Vatandaşlar ise alt yapı sorununa sosyal medyadan isyan etti.

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