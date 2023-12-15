  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

En çok satan SUV modelleri! Birinci şaşırtmadı

İşçilerin zam diye ayaklandığı Türk otomotiv devinden flaş karar! Üretim durduruluyor

Durgunluk satış rakamlarına da yansıdı ama! Sizce konut yatırım aracı olmaktan çıktı mı?

Dövize yatırım yapanlara çok kötü haber! Merkez Bankası Başkanı, tüm Türkiye’ye ilan etti! İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu

Son dakika! Seçil Erzan soruşturmasında 'Fatih Terim' gelişmesi

Hatice Kolçak'ın son altın tahmini infiale neden olacak! Öyle bir rakam söyledi ki, duyan Kapalıçarşı'ya koşacak

Saadet Partili Hasan Bitmez 'doğum gününde' son yolculuğuna uğurlandı

Putin’den bomba “Erdoğan” çıkışı! Ha bu da birilerine kapak olsun! Ne oldu, renginiz mi soldu?

Zam öncesi beklenmedik gelişme! Ünlü banka tüm emeklilere 'hayır' diyemeyecekleri bir teklif yaptı

Fitch'ten Türk bankaları için yeni mesaj!
Yerel Edirneliler Filistin için sokaklara döküldü
Yerel

Edirneliler Filistin için sokaklara döküldü

Yeniakit Publisher
2023-12-15 21:32:00 - 2023-12-15 21:35:34

Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde ‘Özgür Filistin Yürüyüşü’ düzenlendi.

Edirne’de Filistin’e destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Yürüyüş, cuma namazı sonrası Eski Cami önünden başlayarak, Saraçlar Caddesi’nde sona erdi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, vatandaşlar ellerinde dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Platform Temsilcisi Ahmet Çetin, sözün bittiği yerde olduklarını ifade ederek, "Soykırımcı ve Siyonistlerin Filistin’de katliam yaparken, susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Filistin’de can pazarı kurulmuş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. İnsanlık olarak hepimiz emsali görülmemiş bir zulme ve vahşete şahit oluyoruz. İki aydır bombardıman altında tutulan Filistin’de, katledilen masum bebeklerle birlikte insanlık da ölüyor. 7 Ekim’den bu yana hastaneden mülteci kampına, bebek ve çocuklardan yaşlılara, kadınlardan yaralılara varıncaya kadar, savaş hukukunu hatta insanlık onurunu yerle bir eden vahşi bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Bu vahşete dur demek için Müslüman olmak şart değil. Bu vahşete dur demek için insan olmak yeterlidir. Son iki ayda katledilen 18 bini geçen Filistinli şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Ölümden korkmayan gözü pek kahraman Gazeliler, dualarımız sizinle, söz veriyoruz. Asla susmayacağız, asla durmayacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Çetin’in konuşmasının ardından Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Filistin’de yaşamını yitirenler için dua okudu.

‘Helal’ için İstanbul’da buluştular Dünyaya Filistin mesajı verdiler
‘Helal’ için İstanbul’da buluştular Dünyaya Filistin mesajı verdiler

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘Helal’ için İstanbul’da buluştular Dünyaya Filistin mesajı verdiler

İmam Hatip öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü!
İmam Hatip öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü!

Yerel

İmam Hatip öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü!

Büyük Filistin Yürüyüşü için hazırlıklar tamam
Büyük Filistin Yürüyüşü için hazırlıklar tamam

Gündem

Büyük Filistin Yürüyüşü için hazırlıklar tamam

Alçak İsrail’den işkence ve açlık altında sorgulama! Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Destek olmalarını talep ediyoruz! Can kaybı 18 bin 787'ye yükseldi!
Alçak İsrail’den işkence ve açlık altında sorgulama! Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Destek olmalarını talep ediyoruz! Can kaybı 18 bin 787'ye yükseldi!

Gündem

Alçak İsrail’den işkence ve açlık altında sorgulama! Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Destek olmalarını talep ediyoruz! Can kaybı 18 bin 787'ye yükseldi!

Şırnaklılardan 'helal olsun' dedirten Filistin etkinliği!
Şırnaklılardan 'helal olsun' dedirten Filistin etkinliği!

Yerel

Şırnaklılardan 'helal olsun' dedirten Filistin etkinliği!

HAK İŞ'ten Kocaeli'de düzenlenecek Filistin mitingine davet!
HAK İŞ'ten Kocaeli'de düzenlenecek Filistin mitingine davet!

Gündem

HAK İŞ'ten Kocaeli'de düzenlenecek Filistin mitingine davet!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23