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Aktüel Edirneli ustalar "tarhanamatik" ve "mangalmatik" tasarladı
Aktüel

Edirneli ustalar "tarhanamatik" ve "mangalmatik" tasarladı

Keşan ilçesinde bir marangoz, tarhana yapımını kolaylaştırıcı "tarhanamatik", metal ustası ise mangal yaparken el yakmayı önleyen "mangalmatik" adını verdiği aparat tasarladı - Marangoz Ethem Koç: - "Bu ürünle tarhanayı el ile ufalamak yerine elekten geçirerek çok kısa sürede daha az yorularak, çok daha fazla tarhana üretilebiliyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:17:27 -
Edirneli ustalar "tarhanamatik" ve "mangalmatik" tasarladı

EDİRNE (AA) - İLKER GÜLER - Edirneli ustaların tarhana yapımı ve mangal yakmayı kolaylaştırmak için tasarladıkları, "tarhanamatik" ve "mangalmatik" adını verdikleri ürünler ilgi çekiyor.

Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çalışan marangoz Ethem Koç, bir müşterinin tarhana yapmak için örnek olarak getirdiği ürünü inceledi.

Daha sonra ahşap ve alüminyum elek kullanarak bu ürünü geliştiren Koç, talep üzerine üretimini artırdı.

Koç, ürünün her geçen gün ilgi gördüğünü belirterek, "Bu ürünle tarhanayı el ile ufalamak yerine elekten geçirerek çok kısa sürede daha az yorularak, çok daha fazla tarhana üretilebiliyor. Hiç zorlanmadan kilolarca tarhana hazır hale geliyor." dedi.

- "Aparat sayesinde elleriniz yanmayacak"

Metal ustası Ethem İnceli ise internetteki bir üründen esinlenerek mangal yaparken el yakmayı önleyici aparat tasarladı.

Sipariş üzerine üretime geçen İnceli, aparatı mangala monte ettiklerini anlattı.

İsteyenlerin ürün sayesinde ellerini yakmadan mangal keyfi yaşayabileceklerini dile getiren İnceli, şöyle konuştu:

"Ürünümüz sayesinde özellikle büyük organizasyonlarda 'Acaba mangal yetişecek mi?' stresi de ortadan kalkacak. Ayrıca, mangal ateşinin yakılması için yaptığımız aparat sayesinde özellikle bu yıl fazlaca yaşanan orman yangınlarının önüne geçilebilecek."

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