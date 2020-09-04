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Aktüel Edirneli temizlik görevlisi çevreyi kirletenleri şarkıyla uyardı
Aktüel

Edirneli temizlik görevlisi çevreyi kirletenleri şarkıyla uyardı

Görevlinin sosyal medyadan paylaştığı videosu beğeni topladı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:21:32 -
Edirneli temizlik görevlisi çevreyi kirletenleri şarkıyla uyardı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir temizlik görevlisinin çevreyi kirletenleri şarkıyla uyardığı ve sosyal medyadan paylaştığı videosu beğeni topladı.

Edirne Belediyesi temizlik görevlilerinden Cüneyt Fener günlük rutin mesaisine Çavuşbey Mahallesi'nden başladı.

Çöp konteynerleri boş olduğu halde bölgeye gelişigüzel çöplerin atıldığını gören Fener, vatandaşları uyarmak için şarkılı bir video çekti.

Fener'in temizlik çalışması sürerken çektiği videoda şarkı edasıyla spontane bir şekilde dilinden dökülen sözler şöyle:

"Fıçılar bomboş dururken niye yerlere atıyorsun, ne bu çilemiz, fıçılar bomboş arkadaş yerlere çöp atmayalım. İnsan durup dururken kendinden vazgeçer mi, sevdiğine kıyar mı, şu çöplerin hali ne, hep atıyorlar yerlere fıçılar bomboş arkadaş, tut bakalım şu çöpü atalım arabaya."

Fener, videoyu sosyal medya aracılığıyla yaydı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da videoyu "Sevgili Edirneliler; lütfen temizlik işleri çalışanımızın sesine kulak verelim." diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Video kısa sürede pek çok beğeni aldı ve takipçilerce paylaşıldı.



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