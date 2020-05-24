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Aktüel

Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti

Şehit aileleri, yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:09:37 -
Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliğine geldi.

Kabir ziyaretinde bulunan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1994'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı İbrahim Çay’ın babası Şaban Çay, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları nedeniyle devlet büyüklerine teşekkür etti.

Tunceli'de 1995'te şehit olan Topçu Çavuş Yalçın Tursun'un babası Ömer Tursun ise kabir ziyaretinde bulunabildikleri için hem sevinçli hem de buruk olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehit ailelerine karanfil dağıtıp, yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

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