  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:13:15 -
Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Şüpheliler V.D, S.K, İ.Ü. ve M.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.D. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.K. ve İ.Ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.Ü. salıverildi.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları'nda dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan F.Ü, S.K. ve H.C. ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.D, M.Ü, S.K. ve İ.Ü'yü gözaltına almış, suç aleti iki tüfeğe el koymuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı