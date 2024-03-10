  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Laf düellosunda gergin anlar! CHP ve İYİ Partili aday kapıştı

Şanlıurfa'da konuşan Erdoğan'dan Süper Kupa mesajı

BAE'ye satılan köy ortalığı karıştırdı! Halkı zorla köyden çıkarmaya başladılar, herkes tepkili

MOSSAD ajanının motivasyonu belli oldu! 98 banka hesabı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Şehirlerimizi geriye götürdüler

Türkiye'nin Somali ile anlaşması sonrası o ülke planından vazgeçiyor! BAE'yi çıldırtacak hamle

Sadece yürüyüş yapan Filistin destekçilerine alçak saldırı! Ha katil ABD ha siyonist İsrail

AK Partili Efkan Ala son noktayı koydu! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda mı?

Karadeniz havası şarkı sosyal medyayı salladı! “İstanbul’da zor durum geliyor Murat Kurum”

Bakalım Olimpiyat Komitesinin maçası yiyecek mi! Avrupa’da ‘İsrail’i Atın’ talebi
Oruç Edirne'deki selatin camiler ramazana hazır
Oruç

Edirne'deki selatin camiler ramazana hazır

Yeniakit Publisher
2024-03-10 00:18:00 -
Edirne'deki selatin camiler ramazana hazır

Edirne'de bulunan Osmanlı padişahları tarafından yaptırılan (selatin) tarihi camiler, Ramazan ayına özel titiz bir hazırlık sürecinden geçti.

Mimar Sinan'ın eşsiz mimarlık sanatını yansıttığı Selimiye Camisi başta olmak üzere, Eski ve Üç Şerefeli camiler, görevlilerin özenli temizlik çalışmalarıyla ramazan ayına hazırlandı.

Camilerin iç ve dış mekanlarında gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmalarında, özellikle halılar özenle süpürülüp, gül suyu ile kokulandırıldı. Minber ve mihraplar da aynı özenle gül suyuyla temizlenerek ibadet alanlarına ferahlık kazandırıldı.

Ramazan ayında binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan camilerin, ses ve ışık sistemleri de özel bakım sürecinden geçirildi. Teknolojik donanımların titizlikle kontrol edilmesiyle, ibadetlerin daha verimli ve huzur dolu geçmesi hedefleniyor.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, AA muhabirine, Osmanlı mirası camiler başta olmak üzere kent genelindeki tüm camilerin detaylı temizlikten geçirildiğini söyledi.

Başoğlu, Edirne'nin camileriyle bilinen manevi iklimi yüksek bir şehir olduğunu belirterek, "Yapısıyla ünlü Selimiye Camisi, yazısıyla ünlü Eski Cami ve kapısıyla ünlü Üç Şerefeli Camisi büyük camilerimiz. Nasıl insanlar ramazana hazırlanırsa biz de bu camilerimizi ramazana özel bir şekilde hazırlıyoruz." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Temizlik ve diğer hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Başoğlu, ramazanın camilerde en iyi şekilde icra edilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Başoğlu, "Camilerimizde köşe bucak temizlik yapıldı. Bahçeler ve avlulardan başlayıp iç kısımlarda tüm halılar temizlendi. Mihrap ve minberlerimiz gül suyuyla temizlendi. Gül aynı zamanda Peygamber Efendimiz'i tasvir ediyor, onunla özdeşleşiyor. O yüzden gül kokusunu bütün camilerimizde kullanıyoruz. " dedi.

Başoğlu, İslam alemine hayırlı bir ramazan dileyerek, Edirne'nin bu mübarek ayda yine binlerce ziyaretçiyi ağırlayacağını sözlerine ekledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23