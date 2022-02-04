  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Edirne'de yürekler ağza geldi! 5 kişi hastanelik oldu
Gündem

Edirne'de yürekler ağza geldi! 5 kişi hastanelik oldu

Edirne'de sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 16:56:00 -
Edirne'de yürekler ağza geldi! 5 kişi hastanelik oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları'ndaki evde ikamet eden S.K, S.G, A.G, T.G. ve N.K, sobadan sızan gazdan etkilendi.

Fenalaşan S.K'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay