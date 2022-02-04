Edirne'de yürekler ağza geldi! 5 kişi hastanelik oldu
Edirne'de sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları'ndaki evde ikamet eden S.K, S.G, A.G, T.G. ve N.K, sobadan sızan gazdan etkilendi.
Fenalaşan S.K'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.