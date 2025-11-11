  • İSTANBUL
Gündem Edirne’de yurda girmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Edirne’de yurda girmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Edirne’de yurda girmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sığırcılı köyü yakınlarında devriye görevi yaptıkları sırada yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

