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Gündem Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Gündem

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'nin Meriç ilçesinde illegal olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 12:20:00 -
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi. 

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