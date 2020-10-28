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Aktüel Edirne'de vatandaşlara 10 bin kandil simidi dağıtıldı
Aktüel

Edirne'de vatandaşlara 10 bin kandil simidi dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:58:34 -
Edirne'de vatandaşlara 10 bin kandil simidi dağıtıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara 10 bin kutu kandil simidi dağıtıldı.

Belediye ekipleri, kentin birçok yerinde stantlar açarak vatandaşlara kutulanmış şekilde kandil simidi ikram etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Saraçlar Caddesi'ndeki kurulan stantta vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Gürkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek kandilini kutluyoruz. Bu kandilin insanlığın özlediği huzura, barışa ve mutluluğa vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin soru sormak istediğini iletmesi üzerine Belediye Başkanı Recep Gürkan, soru almadıklarını belirterek, talebi geri çevirdi.

Gürkan, daha sonra CHP Edirne Gençlik Kolları, Türk bayrağı motifli maske dağıtımına katıldı.


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