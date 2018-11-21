Edirne'de terör operasyonu!
Edirne'de, terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.21 Kasım 2018 Çarşamba 18:24
Edirne'de, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.M.L'yi gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Romanya'da oturduğu tespit edilen A.M.L, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece "terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan tutuklandı
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