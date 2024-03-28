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Yerel Edirne’de terör operasyonu: 13 gözaltı
Yerel

Edirne’de terör operasyonu: 13 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 20:20:00 -
Edirne’de terör operasyonu: 13 gözaltı

Edirne’de jandarma ekiplerince terörle mücadele çalışmaları kapsamında 8 FETÖ ve 5 PKK-KCK üyesi olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadeleye yönelik faaliyetler devam ediyor. Edirne’de jandarma ekipleri tarafından terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda son 1 hafta içerisinde yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan 8 FETÖ ve 5 PKK-KCK üyesi olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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