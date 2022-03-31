Edirne’de teravih kaçta kılınacak? Edirne’de sahur kaçta bitiyor, iftar kaçta olacak?

Edirne’de teravih namazı saat kaçta başlayacak? sorusu mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte merak edilir oldu. 1 Nisan Cuma akşamı ilk teravih namazı kılınacak. İlk teravih için camilere akın edecen olan Müslümanlar ilk teravih namazı saatlerini de diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi üzerinden araştırmakta. Peki Edirne’de ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak? Edirne teravih namazı saat kaçta? Edirne’de sahur kaçta bitiyor, iftar kaçta olacak?

Diyanet İŞleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesi son dakika araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayına giriyor olunması nedeniyle imsak-sahur vakitleri, iftar ve akşam ezan saatleri de yine araştırılan konular arasında.

Teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacak.” ifadelerini kullandı. 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak ilk teravih namazının ardından 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak ilk oruçla ramazan ayı başlamış olanucak. Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi yayınladı. Peki Edirne yatsı namazı saat kaçta? Edirne'de teravih namazı saat kaçta kılınacak?

Edirne'de teravih namazı saat kaçta kılınacak?

1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan (cumayı cumartesiye bağlayan gece) gece ilk teravih namazı kılınacak, gecesine ise ilk sahura kalkılacak. Diyanet Ramazan 2022 imsakiyesine göre Edirne'de ilk teravih namazı saat kaçta? Edirne'de ilk teravih (1 Nisan 2022 Cuma) namazı 21:08'de kılınacak.

Edirne’de sahur kaçta bitiyor, iftar kaçta olacak?

Edirne’de sahur ve iftar vakitleri Edirmeliler tarafından bir hayli merak edilir oldu. Buna göre Edirne’de ilk imsak saat 05:20'de bitecek. Edirne ilk iftar kaçta olacak? sorusu da yine Edirneliler tarafından sorumakta. Edirne'de ilk iftar saati 19:46 olmakta. Edirne'de ilk teravih namazı saati ise 21:09'ta kılınmaya başlanılacak.

Edirne'de ikinci gün iftar saat kaçta?

Edirne'de Ramazan'ın ikinci günü yani 3 Nisan Pazar günü iftar saati 21:11'de akşam ezanı okunacak.

Edirne'de 3. gün iftar saat kaçta?

Edirne'de Ramazanın 3. günü 4 Nisan Pazartesi iftar vakti yani Edirne akşam akşam ezan saati 21:12'dir.

Edirne'de Ramazanın 4. günü iftar kaçta

Edirne'de Ramazann 4. günü olan 5 Nisan Salı günü iftar saati 21:13'te olacak.