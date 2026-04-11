Pakistan'dan barış görüşmelerine dair açıklama geldi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İranlı ve ABD'li yetkililer ateşkes görüşmesi yapacak. Pakistanlı makamlardan konuya dair açıklama geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkan Yardımcısı James David Vance başkanlığındaki ABD heyetinin İran ile müzakerelerde bulunmak üzere İslamabad'a gelişinin ardından yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada, "Vance başkanlığındaki üst düzey ABD heyeti, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner ile birlikte bugün İslamabad'a geldi. ABD heyeti, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi tarafından karşılandı. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar karşılamada, ABD'nin kalıcı bölgesel ve küresel barış ve istikrarı sağlamaya yönelik kararlılığını övdü" ifadelerini kullanıldı.

Bakan Dar ayrıca ABD ve İran'ın yapıcı bir şekilde görüş alışverişinde bulunacaklarını umduğunu ifade etti. Dar, Pakistan'ın iki ülke arasında çatışmaya kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaları yönünde kolaylaştırıcı rolünü sürdürme arzusunda olduğunu belirtti.

İran heyeti ise dün akşam İslamabad'a varmıştı.

