Evde gül suyu yapımı: Bilindiği üzere yaz sezonunun gözdesi, olmazsa olmazı! Cilt yaşlanmasını önleme... Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bir başarı daha Hükümete parmak sallaya cebini dolduruyordu: Devletin hamlesi Koç'u havalara uçuracak Sezon sonu için plan hazır: Icardi'nin 1.99'luk veliahtı! Sallai, Okan Buruk'la görüştürdü Tarlada 5 pazarda 400 lira! Hepsine el konulacak! Uzayda yeni perde, devlerin savaşı kızışıyor: Artemis II ile Ay’da gövde gösterisi! Galatasaray'dan dengeleri sarsacak hamle! Açıklama az önce geldi: Tamı tamına 84,65 milyon euro... Bakan Ersoy, Görkem Sevindik ile bir araya geldi: Tehditlere karşı ortak duruş! Hiç akla gelmeyecek kadar kötü performans sonrası: Bu proje resmen çöktü...
Kalbiniz sizin en güçlü ritminiz ise... Maalesef demeden bu önlemleri almak da elinizde
Kalbiniz sizin en güçlü ritminiz ise... Maalesef demeden bu önlemleri almak da elinizde

Kalp sağlığımız için bu önerileri mutlaka hayatımıza tatbik etmeliyiz.

Foto - Kalbiniz sizin en güçlü ritminiz ise... Maalesef demeden bu önlemleri almak da elinizde

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Elif İlkay Yüce Ersoy, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı bilgilendirmede kalp hastalıklarının büyük bölümünün önlenebilir olduğuna dikkat çekerek, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Foto - Kalbiniz sizin en güçlü ritminiz ise... Maalesef demeden bu önlemleri almak da elinizde

Kalp Sağlığı Haftası kapsamında Manisa Şehir Hastanesi’nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Elif İlkay Yüce Ersoy, kalp sağlığının korunmasına yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Foto - Kalbiniz sizin en güçlü ritminiz ise... Maalesef demeden bu önlemleri almak da elinizde

Kalp hastalıklarının hem Türkiye’de hem de dünyada en sık ölüm nedenlerinin başında geldiğini belirten Uzm. Dr. Ersoy, bu hastalıkların büyük bir kısmının önlenebilir risk faktörlerinden kaynaklandığını ifade etti. Düzensiz yaşam, stres, hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve sigara kullanımının kalp sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Ersoy, vatandaşların bu konularda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Foto - Kalbiniz sizin en güçlü ritminiz ise... Maalesef demeden bu önlemleri almak da elinizde

Kalp hastalıklarının bazı belirtilerle kendini gösterebildiğini kaydeden Ersoy, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikayetleriniz olduğunda mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Bu belirtileri asla ihmal etmeyin. Erken tanı hayat kurtarır." dedi. Düzenli kontroller ve basit yaşam tarzı değişiklikleri ile kalp sağlığının korunabileceğini belirten Ersoy, vatandaşlara kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Foto - Kalbiniz sizin en güçlü ritminiz ise... Maalesef demeden bu önlemleri almak da elinizde

Ersoy, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Unutmayın ki kalbiniz sizin en güçlü ritminiz. Onu korumak için geç kalmayın. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Biz kardiyoloji hekimleri olarak sağlığınızı korumak ve kontrollerinizi yapmak için buradayız. Bize başvurmaktan çekinmeyin."

Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!
Sosyal Medya

Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen barışçıl protesto gösterileri, polisin sert müdahalesiyle bir kez daha ..
İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış
Dünya

İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış

İspanya Başbakanı Sanchez'den terör devleti İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış geldi.

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı
Gündem

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı

Gaziantep'te 3 kişiyi silahla rehin alan ve hakkında 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen ..
Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı
Gündem

Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı

Soykırımcı İsrail’in başlattığı katliam ve savaşın yankıları, Körfez ülkelerinde deprem etkisine neden oluyor! İsrail kaynaklarından gelen s..
Filistinli masumlara söylediklerine bakın! Vay şerefsiz David vay!
Dünya

Filistinli masumlara söylediklerine bakın! Vay şerefsiz David vay!

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in Direktörü aşağılık maymun David Zini'nin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillileri ve aş..
Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: "Kontak kapatamazsınız" diye bağırdı.
Sosyal Medya

Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: ”Kontak kapatamazsınız” diye bağırdı.

Günümüzde evli çiftler arasında hızla yayılan "çocuk yapmama" kararı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile farklı bir boyutta tartışılmay..
