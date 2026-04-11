Kurbanlık tosunlar maşallah dedirtti

Kurban Bayramı'na 1,5 ay kala Samsun'da satışa çıkarılan tonluk kurbanlıklar, dikkat çeken kampanyalarla alıcılarını bekliyor. Atakum ilçesinde bir besicinin dev tosunları satın alanlara umre hediye edeceğini açıklaması ilgi odağı oldu.

Kurbanlık satışlarının başlamasıyla birlikte besiciler de hayvanlarını görücüye çıkardı. Samsun'un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Murat Kocaman, 2 yıldır özenle baktığı "Poyraz" ve "Paşa" isimli tosunlarını satışa sundu. Tonun üzerindeki ağırlıklarıyla öne çıkan hayvanların özel yemlerle beslendiğini belirten Kocaman, arpa, buğday, mısır ve besi yemlerini karışık şekilde kullanarak yetiştirdiklerini söyledi. Toplam 300-400 hayvanı bulunduğunu ifade eden Kocaman, "Bu hayvanlar cüssesiyle diğerlerinden ayrılıyor. Her ikisi de tonun üzerinde" dedi.

Fiyatlara ilişkin de bilgi veren Kocaman, 750 bin TL değerindeki "Poyraz"ı alana 2 kişilik umre, 850 bin TL değerindeki "Paşa"yı alana ise 2 yetişkin ve 1 çocuktan oluşan bir aile için umre hediye edeceklerini açıkladı.