Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, üst düzey yetkililere dayanarak hazırladığı haberde, İran’a karşı yürütülen savaşın İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme umutlarını bitirdiğini yazdı. Habere göre, savaşın yarattığı kaotik ortam, Körfez ülkelerini stratejik bir yol ayrımına soktu.

Körfez, Ankara ve Tahran’ın Kapısını Çalacak!

İsrail’deki değerlendirmeler, Körfez ülkelerinin mevcut şartlar altında Türkiye ve İran’a daha fazla yaklaşmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu yakınlaşmanın siyasi bir aşktan ziyade, “gerçekçi hesaplar ve güvenlik zorunlulukları” nedeniyle yaşanacağı vurgulanıyor. Yani, Körfez, İsrail’in saldırganlığı karşısında kendi güvenliğini sağlamak için rakiplerine sarılmak zorunda kalabilir!

BAE: İşbirlikçi İstisnası!

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) konumu. Diğer Körfez ülkelerinin aksine, BAE’nin savaş sürecinde İsrail ile olan güvenlik ittifakı ve çıkar uyumu daha da güçlendi. Normalleşme süreci dışarıdan zarar görmüş gibi görünse de, perde arkasında kirli iş birliğinin derinleştiği belirtiliyor. BAE, siyonizmin bölgedeki en sadık müttefiki olma yolunda emin adımlarla ilerliyor!

Perde Arkasında ABD’den Medet Umar!

Üst düzey bir İsrailli kaynak, Körfez ülkelerinin savaşın sonuçlarını değerlendirirken, İran’a yönelik saldırılara katılmamalarının kendileri için ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söyledi. Aynı kaynak, bu ülkelerin kamuoyu önünde temkinli dururken, perde arkasında ABD’den İran üzerindeki baskının devam etmesini talep ettiklerini ifşa etti. Yani, İsrail ve ABD’nin yanında savaşmaktan korkan Körfez, yine de ABD’den yardım dilenmeye devam ediyor!

İran’ın Misilleme Korkusu!

Haberde ayrıca, Körfez ülkelerinin çatışmanın kesin bir sonuca ulaşmayacağından ve ABD’nin süreci tamamlamayarak kendilerini belirsiz bir durumla baş başa bırakabileceğinden endişe ettikleri belirtildi. İsrail ve ABD’nin yanında savaşa katılmaları durumunda İran’dan gelebilecek misilleme saldırılarından korkan Körfez ülkeleri, tarafsız kalmayı tercih ediyor.

Deniz Güvenliği Tehlikede!

Haberin son kısmında yer alan bir kaynak, bu tarafsızlık yaklaşımının gelecekte özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güvenliği açısından bir bedeli olabileceğini vurguladı. Yani, Körfez ülkelerinin kendi güvenliğini sağlamak için seçtiği bu yol, onları daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir!

Siyonizmin Bölgeyi Ateşe Atması!

İsrail’in yürüttüğü soykırım ve savaş, Orta Doğu’yu istikrarsızlığa ve kaosa sürüklemeye devam ediyor. Körfez ülkelerinin bu durumdan etkilenmesi ve güvenlik kaygılarıyla Türkiye ve İran’a yaklaşması, siyonizmin bölgedeki yıkıcı etkisinin bir başka kanıtı. BAE’nin İsrail ile olan iş birliği ise bölgedeki hainlerin varlığını bir kez daha ortaya koyuyor.