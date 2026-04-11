İslamabad'a çocuk katilleriyle hesaplaşmaya gittiler! İran heyetinden haydut ABD'ye 'kanlı çanta' dersi
İslamabad’a çocuk katilleriyle hesaplaşmaya gittiler! İran heyetinden haydut ABD’ye ‘kanlı çanta’ dersi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Küresel haydut ABD ve siyonist uşaklarının Minab’da bir ilkokulu füzelerle vurarak şehit ettiği sabilerin anısı, İslamabad’daki müzakere masasına taşındı. İran heyetini taşıyan uçağın koltuklarına, ABD’nin alçak saldırısında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, kanlı çantaları ve ayakkabıları konuldu. Meclis Başkanı Galibaf, masaya oturacağı "bebek katili" muhataplarına tarihi bir ayar vererek; "Bu uçuştaki yol arkadaşlarım" mesajıyla dünyayı ayağa kaldırdı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı alçak saldırıların en kanlı noktası olan Minab İlkokulu katliamı, diplomatik arenada Washington’ın suratına bir tokat gibi çarpıldı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’daki ateşkes görüşmelerine giderken uçakta boş koltuk bırakmadı. Her bir koltuğa, Tomahawk füzeleriyle hayattan koparılan 168 masumun hatıraları yerleştirildi.

İran heyetini Pakistan'a götüren uçağa ABD'nin Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, ayakkabıları, çantaları ve beyaz gül konuldu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile gerçekleştirecek müzakerelere katılmak üzere gece saatlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. İran heyetini taşıyan uçakta dikkat çeken anlar yaşandı. Uçağa ABD'nin Minab kentindeki bir ilkokula gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, çantaları, ayakkabıları ve beyaz güller konulduğu görüldü. İran Meclis Başkanı Galibaf sosyal medyadan yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Bu uçuştaki yol arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlattığı 28 Şubat'ta Minab kentindeki bir ilkokula Tomahawk füzesi isabet etmiş, saldırıda çoğu çocuk olmak üzere en az 168 kişi yaşamını yitirmişti.

Kanlı Çanta algı çalışması

Okulun bombalanması yanlıştır. Ancak, Devrim Muhafızları binasının söz konusu okulun bitişiğine yapılması da bir o kadar yanlıştır. Bu da devrim muhafızlarının, bu okulu kalkan olarak kullandığını gösteriyor. şeytani akılla hareket eden İran şiii rejimi , şeytanlıkta İsrail ile aynı kafaya sahiptir. Suriye'de sadece şiii değiller diye ve isimleri Ebubekir, Ömer, Osman, Ayşe, Muaviye olduğu için Şehit edilen Müslüman çocukları unutmadık unutmayacağız da. Müslüman Ülkelerle, Müslüman görünümlü münafık İran karıştırılmamalıdır. Müslümanlar bilinçli olmalıdır.
