Hüsamettin Cindoruk kimdir?

Ahmet Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir’de doğdu. İlkokulu Ankara Çankaya İlkokulu’nda, lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1954 yılında mezun oldu ve 1955 yılında avukatlık yapmaya başladı.

Hüsamettin Cindoruk siyasi kariyerine nasıl başladı?

Hüsamettin Cindoruk, siyasi hayatına Demokrat Parti gençlik kollarında başladı. 1958 yılında bu partiden ayrılarak Hürriyet Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 27 Mayıs Darbesi sonrasında Yassıada yargılamalarında eski Demokrat Parti yöneticilerinin avukatlığını üstlendi. Bu süreçte Yüksek Adalet Divanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldı.

Cezaevi sürecinin ardından Adalet Partisi ve Demokratik Parti’de siyasi faaliyetlerini sürdürdü. 12 Eylül Darbesi sonrasında siyasi hayatına ara vermek zorunda kaldı. 1983 yılında Büyük Türkiye Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı ancak parti kısa süre sonra kapatıldı. Aynı dönemde Zincirbozan’da zorunlu ikamete tabi tutuldu.

TBMM Başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı görevi

14 Mayıs 1985 tarihinde Doğru Yol Partisi Genel Başkanı seçilen Cindoruk, daha sonra bu görevi Süleyman Demirel’e devretti. 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. 17 Nisan 1993’te Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının ardından cumhurbaşkanlığı görevini vekâleten üstlendi ve 16 Mayıs 1993’e kadar bu görevi sürdürdü.

Demokrat Türkiye Partisi ve sonraki yıllar

Hüsamettin Cindoruk, Doğru Yol Partisi’nden ayrıldıktan sonra Demokrat Türkiye Partisi’ni kurdu. 1997 yılında parti koalisyon hükümetine katıldı ancak kendisi hükümette görev almadı. 1999 seçimlerinin ardından genel başkanlıktan ayrıldı.

2009 yılında Demokrat Parti Genel Başkanı seçildi. Bu dönemde Demokrat Parti ile Anavatan Partisi’nin birleşme sürecinde yer aldı ve görevini 2011 yılına kadar sürdürdü.

Hüsamettin Cindoruk hastalığı neydi?

Hüsamettin Cindoruk, 11 Nisan 2026 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybetti. 25 Aralık 2025’te evinde yaşadığı sağlık sorunu sonrası hastaneye kaldırılan Cindoruk’un yoğun bakımda tedavi gördüğü ve burada yaşamını yitirdiği bildirildi.

Özel hayatı

Hüsamettin Cindoruk, Dilek Cindoruk ile evliydi ve üç çocuk babasıydı.