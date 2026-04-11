Küresel zorba ve siyonist uşakları köşeye sıkıştı: İslamabad’da İran’ın şartlarına boyun eğdiler

ABD ve siyonist işgal rejiminin 28 Şubat’ta başlattığı alçak saldırılar, İran’ın tarihi misillemeleriyle küresel hegemonyanın sonunu getirdi. Trump’ın ‘Hürmüz açılmazsa ateşkes yok’ şantajı, İran’ın sahada kazandığı zaferle boşa çıktı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, 2011’den bu yana ilk kez bir başkan yardımcısı düzeyinde Pakistan’a ayak basarak, aslında Amerikan hegemonyasının bitişini tescillemiş oldu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, İran ile yapılacak görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Pakistanlı bir hükümet yetkilisi, Vance ve diğer heyet üyelerini taşıyan 3 uçağın İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi.

Vance'in heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de yer alıyor.

Söz konusu ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyet dün akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşmıştı.

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL’İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.