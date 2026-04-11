Kod Adı Kırlangıç: 'Benim değil senin baban'! Türkiye’nin sevilen dizisi merak edilmeye başlandı
TRT 1'in sevilen dizisi “Kod Adı Kırlangıç” uzun soluklu sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.
TRT 1’in sevilen dizisi “Kod Adı Kırlangıç”, sekseninci bölümüyle 12 Nisan Pazar günü saat 17.30’da ekranlara gelecek. Sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi, yeni bölümünde izleyicilere heyecan dolu bir serüven yaşatacak.
“Kod Adı Kırlangıç”ın yeni bölümde neler olacak? Hakan sahte Taç Anahtar'ın faturasını Zümrüt ve Celal’e keser. Diğer yanda Şirket ajanı olduğu ifşa edilen Aspar, okuldan uzaklaştırılmanın üzüntüsünü yaşamaktadır. Leyla ve Muazzez, çok güvendikleri Aspar'ın bir ajan çıkmasının ardından, Fatih'in de gerçek kimliğini sorgulamaya başlarlar.
Atlas, Kırlangıçların kalesini içeriden yıkma planları yapar. Pera'ya baskı yapar ve Aslan'ı Kara Kobralar’a çekmesini ister. Tüm bu hamlelerin arasında Aslan, öldü bildiği babası ile ilgili bir gerçeği öğrenir. Yiğit Efe ve Zeynep ise Şehzade Camisi'ne uzanan yeni bir şifreyi çözmenin peşine düşerler.
Camide elinde "Eyüp ağacından" yapılma, şifreli bir baston taşıyan gizemli bir profesör ile tanışırlar. Profesördeki baston 11. anahtarın kilidini açacaktır. Ama Atlas da Şehzade Camisi'ne gelmiştir ve kendi karanlık planları için gölgelerde fırsat kollamaktadır.
“Kod Adı Kırlangıç” heyecan dolu yeni bölümüyle 12 Nisan Pazar Günü Saat 17.30’da TRT 1’de…
