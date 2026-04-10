  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Kayışoğlu sarı gazı yedi, dili çözüldü: Hiç susmadan 1 dakikada 75 kelime konuştu Taşgetiren’e ayetli gönderme! “Hak ile batılı karıştırma” Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı Yine CHP’li belediye yine skandal iddialar! Bankamatik memurluğu Buca’ya sıçradı Askeri üsteki İspanyolları kovdu: Netanyahu İspanya'yı düşman ilan etti! Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası Enerji Bakanı Bayraktar Çağrı Bey’i Somali’de karşılardı: Enerjide yeni bir dönem başladı Özgür sonunda motoru yaktı: Erken seçim istememek anayasa ihlaliymiş! CHP'den flaş karar! İhraç edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünya Kupası
Dünya İsrail saldırı altında
Dünya

İsrail saldırı altında

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail saldırı altında

Hizbullah, terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusuna karşı 54 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hizbullah roketler, dronlar ve topçu atışlarıyla İsrail ordusunun bulunduğu noktalara 54 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırılarını sürdürdüğü müddetçe İsrail ordusuna karşılık verileceği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Raşaf, Taybe, Ayta eş-Şaab, Adise, Bint Cubeyl, Aynata ve Ayterun çevresindeki İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Metula, Margaliot, Misgav Am, Kiryat Şimona, Avivim, Neot Mordehai, Yarun, Carmiel, Dovev, Liman, Şilomi, Krayot ve Yiron yerleşimlerine saldırılar düzenlendiği de aktarıldı.

Ayrıca, Aşdod Limanı'ndaki deniz üssü, Safed ve Nehariye kentleri ile Meron ve Beit Hillel üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde bulunan Golanı Tugayı karargahına da saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusu hedeflerine gün içinde en az 54 saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD ile İran arasında varılan ateşkese Lübnan'ın dahil edilmediğini savunan İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yan, yıkıl, yok ol aşağılık İTrail

Toplu halde geberip, cehennemin dibine gitsin, it sürüsü!!!!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23