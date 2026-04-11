  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis'ten kaçan cezasını ödeyecek

AK Parti, TBMM İç Tüzüğünde önemli değişiklikler öngören taslak çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Taslakta Milletvekili sayısının artırılması ve yoklama isteyenlerin salonda kalma zorunluluğunun getirilmesi planlanırken, yoklama sırasında ayrılanlara maaş kesintisi uygulanması öngörülüyor.

AK Parti, TBMM İç Tüzüğünde önemli değişiklikler öngören taslak çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Edinilen bilgiye göre taslakta, muhalefetin yasa ve grup önerisi görüşmelerinde sıkça başvurduğu yoklama talebine yeni kurallar getiriliyor. Bu kapsamda, özellikle muhalefetin yasa görüşmelerini yavaşlatmak için kullandığı “yoklama” uygulamasında önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemeyle yoklama talebi için gereken milletvekili sayısı 20’den 30’a çıkarılacak. Ayrıca yoklama isteyen bu 30 milletvekilinin, yoklama süresi boyunca Genel Kurul’da bulunması zorunlu hâle getirilecek.

 “KAÇANIN” MAAŞI KESİLECEK

Mevcut uygulamada, yoklama talep eden bazı milletvekillerinin yoklama sırasında salondan ayrılması, çalışmaların uzamasına sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle buna izin verilmeyecek. Yapılacak değişiklikle, yoklama isteyen milletvekilleri yoklama tamamlanana kadar Genel Kurul salonunu terk edemeyecek. Yeni düzenlemeyle, yoklama talep edip ardından Genel Kurulu salonunu terk eden milletvekillerinin maaşlarında kesintiye gidilmesi planlanıyor. Bu adımla, yoklama üzerinden yapılan geciktirme yöntemlerinin engellenmesi ve Meclis çalışmalarının hızlandırılması amaçlanıyor. Maaş kesintisinin, milletvekillerinin oturumlara düzenli katılımını teşvik etmesi, yasama süreçlerinin daha hızlı ve kesintisiz ilerlemesine katkı sağlaması bekleniyor.

Bu arada, toplantı yeter sayısına ilişkin mevcut kural korunacak. Buna göre, yoklama sonucunda en az 200 milletvekilinin salonda bulunmadığının anlaşılması hâlinde oturum ertelenebilecek, yeter sayı yine sağlanamazsa birleşim kapatılacak. Öte yandan, yürürlükte olan TBMM İç Tüzüğünde bir ayda 5 birleşim devamsızlık yapan milletvekilleri için üyeliğin düşmesine kadar giden süreç işletilirken, bir yasama yılında 45 birleşimi aşan devamsızlıkta ise üç aylık yolluk kesintisi uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

okur

toplanti yeter sayisi yok akp ve mhp li vekiller nerede

Misafir

Sadece yol-, maaş kesintisi olmaz. aynı trafikte uygulandığı gibi, mal varlığıylada cezalandırılmalı! Her yerde dokunulmazlığı öne sürüyorlar, bari meclisin içinde dokunulsunlar. Milletvekili olmak bu kadarı kolay olmamalı. Milletvekili olanlar görevlerini yerine getiremiyorsa kendi malvarlığıyla cezalandırılmalı. Milletvekilleri görevlerini yerine getirdiğinde mükafat yerine getiremediginde ceza alması gereken mir kurum olması lazım. Sadece yoklamaya katılıp maaş alan bir kurum değil!
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23