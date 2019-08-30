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Edirne'de tefeci operasyonu

Keşan ilçesinde tefecik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

30 Ağustos 2019 Cuma 14:45
Edirne'de tefeci operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilere faizle borç para verip senet imzalattıkları, ardından bu kişilerden zorla para aldıkları ve vermediği için R.Y'nin kolunu kırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda T.K. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 12 boş senet, 57 bin 500 liralık senet ve iki cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olayla ilgili G.B'nin de arandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:45
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