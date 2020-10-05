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Aktüel Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Aktüel

Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:15:54 -
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, çeltik tarlalarını sulamada kullanılan kanallara kaçan yavru balıklar toplanarak Meriç Nehri ve göletlere bırakılıyor.

İpsala Kaymakamlığı, sulama kanallarına sıkışan balıkların yaşatılması ve ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışma başlattı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ekrem Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Gaygusuz'un önerisiyle, sulama kanallarında kalan balıkların Meriç Nehri ve göletlere salınması kararı alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İpsala Belediyesi iş birliğinde yapılan çalışmada, suların çekilmesiyle kanallarda sıkışan yavru balıklar toplanarak doğal yaşam ortamlarına salındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Güngör, balıkların telef olmasının önüne geçildiğini belirtti.

Çalışmaların titizlikle süreceğini aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Sulama kanallarında kalan yavru balıklar, Meriç Nehri ve göletlere salınacak. Toplanacak balıklardan özellikle ekonomik değeri olan sazan, yayın balığı, turna, sudak, tatlısu levreği ve diğer ekonomik balıkların kamu veya özel sektöre ait kültür balıkçılığı işletmelerinde bakıma alınması, ülke ve yöre ekonomisine katkı sağlanması kararı alındı."


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