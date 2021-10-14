  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yerel

Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 17:28:00 -
Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Siğilli köyündeki kahvehaneye giden Görkem Taşçı ile arkadaşı İ.A, aralarında husumet bulunan H.K. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından H.K, evinden getirdiği tüfekle Görkem Taşçı ile arkadaşı İ.A'ya ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Taşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı İ.A. ise ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta flaş gelişme: Delta varyantını izole ettik
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta flaş gelişme: Delta varyantını izole ettik

TURKUVAC ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak bir gelişme yaşandı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversiteleri..
LGBTİ’den şimdi de ‘süper’ sapkınlık
Gündem

LGBTİ’den şimdi de ‘süper’ sapkınlık

Sapıklığı ve LGBTİ’yi öven dizilerin giderek artmasının ardından sonunda Süpermen’i de gay yaptılar. Süperman adlı çizgi romanın yapımcı şir..
Rusya gerilimi tırmandırdı! Türkiye karşıydı… MiG-29’ları harekete geçti

Rusya gerilimi tırmandırdı! Türkiye karşıydı… MiG-29’ları harekete geçti

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay