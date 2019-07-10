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Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü

Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:11
Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü

Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen K.U. ve T.O.Menzilahir Mahallesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.U. yanında tabancayla T.O'ya ateş etti.

Yaralanan T.O, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenşüpheli çıkarıldığımahkemece tutuklandı.

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:11
  1. Edirne
  2. Menzilahir Mahallesi
  3. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  4. silahlı kavga

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