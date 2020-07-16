  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edirne'de silah kaçakçılığı iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:38:37 -
Edirne'de silah kaçakçılığı iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Silah ticareti yaptığı değerlendirilen iki kişinin ev, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı arama yapıldı.

Aramada 3 tabanca, iki şarjör, av tüfeği, 80 tabanca fişeği, 42 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı