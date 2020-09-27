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Kültür - Sanat Edirne'de şehit kabri bulunan tarihi cami restore edildi
Kültür - Sanat

Edirne'de şehit kabri bulunan tarihi cami restore edildi

Edirne’de son cemaat yerinde şehit mezarı bulunan tarihi İsmail Ağa Camii’nin restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:45:00 -
Edirne'de şehit kabri bulunan tarihi cami restore edildi

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sarayiçi bölgesine yakın konumda Baruthane mevkiindeki Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamış hayırseverliği ile bilinen İsmail Ağa’nın kendi adıyla yaptırdığı tek minareli, kare yapılı caminin restorasyonu tamamlandı. İsmail Ağa Camii’nin, son cemaat yerinde bir şehit mezarı yer alıyor. Yaklaşık 30 - 40 kişinin namaz kılabildiği caminin iç tarafı dolduğunda namazlar şehit kabri etrafında kılınıyor. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, yaptığı açıklamada, İsmailağa Camii’ndeki restorasyon çalışmalarının 2 yılda tamamlandığını söyledi. 1440- 1450 yıllarında yapıldığı tahmin edilen caminin restorasyonu bitince çok güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten Güneren, “Camimizde taş temizliği ve güçlendirmeler yapıldı. Cami içerisinde kadınlar mahfili yoktu, projeyle bu bölüm de eklendi. Bahçesi, abdest alma mekanları yenilendi. Camimiz vatandaşlarımızın ibadetine açıldı” dedi.

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