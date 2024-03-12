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Yaşam Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi!
Yaşam

Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi!

Yeniakit Publisher
2024-03-12 16:13:00 -
Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi!

Meteoroloji'nin yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de şiddetli yağmur etkili oldu.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun hafiflemesini bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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