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Edirne'de sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-25 17:44:41 -
Edirne'de sağanak etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiye, poşet ve kartonla yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı kent sakinleri ise iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

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