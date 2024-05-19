  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Edirne'de sağanak
Yerel

Edirne'de sağanak

Yeniakit Publisher
2024-05-19 17:01:00 -
Edirne'de sağanak

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağmur belli aralıklarla şiddetini arttırdı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yanında şemsiyesi olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'ndeki güvercinler de yağmur suyu ile yıkandı. Çocukları ile dışarıya çıkan vatandaşlar da güvercinleri besledi.

19 Mayıs etkinliklerini izlemek için dışarıya çıktıklarını ve yağmura yakalandıklarını söyleyen Sudenur Nişantaş, yağmurun tarlalar ve çiftçiler için de bereket olduğunu belirtti.

Hava sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü kentte, yağmurun akşam saatlerine kadar belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı! Araçlar yolda kaldı
Yoğun kar yağışı! Araçlar yolda kaldı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yoğun kar yağışı! Araçlar yolda kaldı

Kar yağışı en çok o bala yaradı!
Kar yağışı en çok o bala yaradı!

Gıda

Kar yağışı en çok o bala yaradı!

Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor

Yaşam

Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor

İstanbullular dikkat: İstanbul yağış orucuna giriyor! Uzman isim uyardı...
İstanbullular dikkat: İstanbul yağış orucuna giriyor! Uzman isim uyardı...

Yaşam

İstanbullular dikkat: İstanbul yağış orucuna giriyor! Uzman isim uyardı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23