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Aktüel Edirne'de polisler annesiz köpekleri sütle besledi
Aktüel

Edirne'de polisler annesiz köpekleri sütle besledi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:44:34 -
Edirne'de polisler annesiz köpekleri sütle besledi

EDİRNE (AA) - Edirne'de polisler, soğuk havada aç kalan annesiz yavru köpekleri sütle besledi.

Kent merkezinde polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor.

Bu arada Yunus ekipleri, devriyeleri sırasında annesi olmayan 2 yavru köpeği besledi.

Kent ormanı civarında bir kaba süt ve su bırakan polisler, yavru köpeklerle bir süre ilgilendikten sonra devriye görevine devam etti.

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