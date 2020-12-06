Edirne'de polisler annesiz köpekleri sütle besledi
EDİRNE (AA) - Edirne'de polisler, soğuk havada aç kalan annesiz yavru köpekleri sütle besledi.
Kent merkezinde polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor.
Bu arada Yunus ekipleri, devriyeleri sırasında annesi olmayan 2 yavru köpeği besledi.
Kent ormanı civarında bir kaba süt ve su bırakan polisler, yavru köpeklerle bir süre ilgilendikten sonra devriye görevine devam etti.