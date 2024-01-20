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Aktüel Edirne’de polis servis aracı ile otobüs çarpıştı: 10’u polis 11 yaralı
Aktüel

Edirne’de polis servis aracı ile otobüs çarpıştı: 10’u polis 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 22:41:00 -

Edirne’de polis servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10’u polis, toplam 11 kişi yaralandı.

Edirne’de polis servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10’u polis, toplam 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapıkule Sınır Kapısı’nda vardiya değişimlerini tamamlayan polis memurlarını taşıyan servis aracı ile turist yolcuları taşıyan Sıddık B. yönetimindeki otobüs, Kapıkule-Edirne yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 10 polis ve servis aracı şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kapıkule-Edirne yolundaki trafik kontrollü şekilde sağlandı. Otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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