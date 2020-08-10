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Aktüel

Edirne'de motosiklet tutkunu damat düğün salonuna motosikletle girdi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:43:18 -
Edirne'de motosiklet tutkunu damat düğün salonuna motosikletle girdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir motosiklet derneğinin başkan yardımcılığını da yapan damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı.

Murat ve Yağmur Görgüç çiftinin düğününe giden davetliler, düğün salonunda gelin ve damadı beklemeye başladı.

Damat Murat Görgüç motosikletle düğün salona girdi, piste kadar bir süre ilerledi. Motosikletten inen Murat Görgüç'ü gören gelin Yağmur Görgüç de gelin odasından salona geldi.

Motosikletini park eden Edirne Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı Görgüç, piyanistin anonsuyla Yağmur Görgüç'le dans etti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet tutkusunu her yerde gösterdiğini belirten Görgüç, "Mutlu günümüzde farklı bir şey yapmak istedim. Motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Düğün salonuna motorumla girerek unutulmaz bir an yaşattım." ifadelerini kullandı.

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