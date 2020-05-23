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Edirne’de milyonluk kaçakçılık

Gümrük muhafaza ekiplerince Edirne’de yasa dışı sigara üretiminde kullanılan milyonlarca makaron yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:13:12 -
Edirne’de milyonluk kaçakçılık

Gümrük muhafaza ekiplerince Edirne’de yasa dışı sigara üretiminde kullanılan milyonlarca makaron yakalandı.


Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir tırda 11 milyon 130 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) yakalandı.


Sigara kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince gerçekleştirilen risk analizi sonucu Hamzabeyli Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yapacak bir tır riskli olarak değerlendirildi.


Elde edilen bilgiler Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletilerek operasyon talimatı verildi. Şüpheli tırın Hamzabeyli Gümrük Kapısına gelişinin ardından tır, x-ray tarama cihazına sevk edildi. Burada Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen ön incelemede aracın dorse halatlarının kesildiği, bu durumun gizlenmesi için kesilen uçların iğneli bir düzenek ile tekrar tutturulduğu saptandı. Aracın x-ray taramasında ise yoğunluk farkına rastlanılması üzerine araç, arama hangarına alındı.


Aracın dorsesi açıldığında yasal yükü olan strafor cinsi eşya ile çevrelenmiş vaziyette kolilerin bulunduğu tespit edildi. Bu kolilerin içerisinde de milyonlarca makaron bulunduğu anlaşıldı. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde yasa dışı sigara üretiminde kullanılmak üzere Türkiye’ye getirilen toplam 11 milyon 130 bin adet makaron ve 72 bin adet sigara filtresi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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