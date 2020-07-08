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Edirne'de "maske ve sosyal mesafe" denetimi

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:37:34 -
Edirne'de "maske ve sosyal mesafe" denetimi

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca uygulanan Kovid-19 Tedbirleri Denetimi Genelgesi kapsamında Edirne Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünden görevliler, kentin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde maske kontrolü ve sosyal mesafe kuralı denetimi gerçekleştirdi.

Denetim sırasında maskesi olmayanlar, maske almaları için market ve eczanelere yönlendirildi.

Maskesini çene altında tutanlar ile sosyal mesafe kuralına riayet etmeyenler de uyarıldı.

Bazı vatandaşlar da denetim yapan görevlileri fark ederek, maskelerini düzeltti.

Görevliler, iş yeri sahipleri ve çalışanlar ile müşterilere Kovid-19 ile mücadelede kurallara uymanın önemini hatırlattı.



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