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Aktüel

Edirne'de kovandan kaçan çok sayıda arı vatandaşları endişelendirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:37:57 -
Edirne'de kovandan kaçan çok sayıda arı vatandaşları endişelendirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de kovandan firar eden arılar, vatandaşları endişelendirdi.

Oğul veren ve bir kovandan kaçtığı tahmin edilen arı kolonisi, kentin en işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi'nde bir ağaca kondu. Çok sayıda arının etrafta uçuşması çevredeki vatandaşlar ve esnafta tedirginlik yarattı.

Esnaflar aynı caddede çay ocağı işleten ve arıcılık yapan Adnan Şahin'e haber verdi.

Şahin'in kaçan arıların konduğu dalı keserek, arıları kovana koymasıyla çevredekiler de rahat bir nefes aldı.

Adnan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıların oğul verdiğini belirterek, "Arı oğul vereceği zaman yoğun şekilde bal yer. Bal yediği zaman ısırma özelliklerini kaybederler. Kovanı terk ederek gittiklerinde kendilerine uygun bir yer bulurlar. Bu ağaca toplanmışlar. Toplandıkları dalı keserek arıları kovana koyduk." dedi.

Esnaf Gökhan İlgiç de arıların caddede gezen vatandaşlarda tedirginlik yarattığını ifade etti.

Arıcılık yapan bir esnafın arıları bulunduğu yerden aldığını anlatan İlgiç, "Endişelendik, burası işlek bir cadde olduğu için insanlara zarar gelmesin diye müdahale ettik." diye konuştu.



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