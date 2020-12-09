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Aktüel Edirne'de karantinada olması gereken 4 kişi gezerken yakalanınca yurda yerleştirildi
Aktüel

Edirne'de karantinada olması gereken 4 kişi gezerken yakalanınca yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:48:28 -
Edirne'de karantinada olması gereken 4 kişi gezerken yakalanınca yurda yerleştirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde karantinayı ihlal eden 4 kişi dışarıda dolaşırken yakalandı.

Filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişileri evlerinde kontrol ediyor.

Ekipler denetimlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Y.Ş. ve Y.S, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde E.İ. ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde A.S'nin evlerinde karantinada olması gerekirken, dışarıda gezdiğini belirledi.

Haklarında işlem başlatılan bu kişiler Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

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