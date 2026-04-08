Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Edirne’de kahreden olay! 11 yaşındaki çocuk 5’inci kattan düştü

Edirne’de 5’inci kattan düşen 11 yaşındaki Ateş Ender Demir yaşamını yitirdi.

Edirne’de yaşanan acı olay, bir aileyi yasa boğdu. Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Eribe Hürkuş Sokak'taki Demir ailesinin oturduğu apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre; ailenin özel gereksinimli ikiz çocukları Ateş Ender Demir ve Rüzgar Özgür Demir'e özel ders vermek için öğretmenleri geldi. Ders sonrası anne Didem Tulga Demir (43) ve baba Ender Özgür Demir (45), öğretmeni yolcu etmek üzere odadan ayrıldı. Bu sırada odadan gelen sesi fark eden anne-baba, geri geldiklerinde balkon kapısının açık olduğunu fark etti. Balkonu kontrol eden baba Demir, ikiz çocuklarından Ateş Ender Demir'in balkondan birinci kat terasına düştüğünü gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Son yolculuğuna uğurlandı

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Demir için Mevlana Camisi'nde bugün öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ateş Ender Demir'in anne ve babası taziyeleri kabul ederken; gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Demir, Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

+90 (553) 313 94 23