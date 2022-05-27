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Gündem Edirne'de "idamlıklara" operasyon
Gündem

Edirne'de "idamlıklara" operasyon

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine Edirne polisi "panzehir"operasyon düzenlendi. Vatandaşlar; toplum için büyük tehdit olan zehir tacirlerinin idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 09:40:00 -
Edirne'de "idamlıklara" operasyon

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "Tunca 3/Panzehir" adı verilen operasyonda yakalanan 31 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin 1,5 aydır takip edildikleri, uyuşturucu ticaretinin teknik araçlarla kayıt altına alındığı öğrenildi.

300 personel katıldı

İki gün önce "Tunca 3/Panzehir" adı verilen operasyon kapsamında, Çavuşbey, Nişancıpaşa, Karaağaç, Yıldırım Beyazıt, Yancıkçı Şahin ve Fatih mahalleleri ile Süloğlu ilçesindeki adreslere yapılan baskınlarda, 271 gram metamfetamin, 321 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, yivsiz av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, fişek adı verilen esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirilmişti.

Operasyonda komando timleri ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 300 personel yer almış, narkotik, bomba arama ve toplumsal olaylara müdahale köpekleri de aramalara eşlik etmişti.

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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