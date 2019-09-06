Edirne’de ‘Halk sağlığı sokağı’ açıldı

Edirne’de, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, ‘Halk sağlığı sokağı’ açıldı. Tansiyon ve şeker ölçümünden, seyyar röntgen ve diş araçlarının tanıtımı ve vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerini yerinde görebileceği sokağa ilgi yoğun oldu.

Edirne’de, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, tarihi Ulu (Eski) Camii yanında, ‘Halk sağlığı sokağı’ açıldı. Açılışa, Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Akıncı, akademisyenler, hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

“İnsan sağlığını tehdit eden unsurlarla artık çok ciddi çalışmalar yapmaktayız”

Edirne Valisi Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, açılış öncesi yaptığı konuşmasında, “Artık sağlıkta gerçekten farklı yapılanmalar içerisine girdik. Daha önceden çok fazla dikkate alınmayan hususların ne kadar önemli olduklarını gözlemlemekteyiz. İnsan sağlığını tehdit eden unsurlarla artık çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. Özellikle bilinçlendirme, farkındalık oluşturma bağlamında bu etkinliğin kentimize güzel katkılar sağlayacağını ümit ediyorum” dedi.

“Birinci basamak hizmetlerini halkımıza daha fazla tanıtmak istiyoruz”

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da, “Birinci basamak sağlık hizmetlerine dikkat çekmek. Hastanelerde maalesef gerektiğinden fazla bir yoğunluk sağlıyoruz. Ama birinci basamak hizmetlerimizle bu yoğunluğu azaltabiliriz. Yani kendimize iyilik yapmak için acaba halk sağlığında atladığımız, yararlanmadığımız ne tür hizmetler var? Bu hizmetleri halkımızın ayağına götürerek, burada bir farkındalık oluşturmak amacındayız” ifadelerini kullandı.

Açılış programının ardından, hem törene katılanlar hem de vatandaşlar, stantları gezerek, birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlandı.