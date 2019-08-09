Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne kent merkezinde 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası kentin farklı noktalarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya hazırlanan bazı gruplar tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda Pakistan ve Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Edirne Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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