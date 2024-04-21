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Aktüel Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu!
Aktüel

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu!

Yeniakit Publisher
2024-04-21 20:14:00 -
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu!

Edirne’nin Havsa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Havsa ilçesi Köseömer köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen çeşitli uyruklara mensup düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarını aldı.

Düzenlenen operasyonda, 13 düzensiz göçmen ve 1 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullanılan araçla birlikte yakalandı.

Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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