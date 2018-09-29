THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Edirne'de Bulgarlar kilolarca baklava alıp ülkelerinde satıyorlar

Döviz kurlarındaki değişimi fırsat bilen Bulgarlar, Edirne'ye gelerek kilolarca baklava alıp, kendi ülkelerinde satmaya başladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 18:49
Edirne'de Bulgarlar kilolarca baklava alıp ülkelerinde satıyorlar

Döviz kurlarındaki değişim en çok Edirne’ye kara sınır olan Bulgaristan’a yaradı. Edirne’ye alışveriş yapmak için gelen Bulgaristan vatandaşları, kilolarca baklava alıp ülkelerinde satıyor. Durum böyle olunca Bulgar vatandaşlar, baklavacı dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.  Baklavacı Mehmet Kalkan, “Hafta sonları hergün buradalar. Onların parası değer kazandı. Hafta sonları Edirne’de ne var ne yok alıyorlar. Paraları bir anda değer kazandı. Cevizli baklavayı daha çok talep ediyorlar. Her gelen 4-5 paket alıyor. Tepsilerle baklava alanlar var. Satmak için aldıklarını biliyorum. Ama yemek için alanda oluyor. Tatlılarımız 30 ila 90 lira arasında değişiyor. Bulgarlar en çok 60 liralık olan baklavaları tercih ediyor. Biz satıştan memnunuz. Para kazanıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 18:49
  1. Edirne
  2. baklava

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahte vali Çorum'da enselendi!
    1. Sahte vali Çorum'da enselendi!
    2. Kırgızistan'da Millet Kıraathanesi..
    3. Kasırgaya karşı alınacak önlemler neler?
    4. Yalova'da suların çekilmesinin..
    5. Turistlerden 'doktor balıklar'a yoğun..
    6. Schalke ilk kez...
    7. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    8. Edirne'de Bulgarlar kilolarca baklava..
    9. Doktora uçan tekme atan maganda..
    10. Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda?
    11. 29 gündür kayıp Edanur'dan hala haber..
    12. Beşiktaş ve Kayserispor'un ilk 11'leri..
    13. Kemer'de trafik faciası! Tur minibüsü..
    14. Amasya'nın bamyası festivalle tanıtıldı
    15. Patlayıcı madde kullanarak tarihi eser..
    16. Polisten kaçarken duvara tosladı
    17. Zonguldak'ta palamutun boyu uzadı,..
    18. Karabük'te ilginç kaza! Bariyerlere..
    19. Süleyman Şah Çadır Kenti kapanıyor
    20. Kına gecesi günü 8'inci kattan düşerek..
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir