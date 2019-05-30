Edirne'de bugün de onlarca kişi yakalandı Dün 362 düzensiz göçmenin yakalandığı Edirne'de bugün de 382 kişi emniyet ekiplerince yakalandı.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 382 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğu belirlendi.

Lalapaşa, Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimler sırasında, Irak, Cezayir, Mısır, Fas, Filistin, Eritre,Afganistan, Pakistan, Somali ve Bangladeş uyruklu 382 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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