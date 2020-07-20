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Aktüel

Edirne'de bir evde 15 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-20 12:33:05 -
Edirne'de bir evde 15 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde 15 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Y.A'nın Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 30 poşette 15 kilo 281 gram bonzai ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan Y.A, işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.



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